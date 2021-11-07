عاصي الحلانى لـ«الوطن»: حبي لمصر وللشعب المصري سبب حفلاتى بها

نجاح كبير حققته حفلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30، وخاصة مع التواجد الجماهيري الكبير في الحفل، وليست هذه المرة الأولى له ولكنه يحرص عل التواجد كل عام في نفس المهرجان.

عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقي العربية

قال الفنان عاصي الحلاني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السر وراء مشاركته في كل مهرجان هو حبه لمصر وللشعب المصري، بالإضافة إلى أن الدافع الأساسي يعود لعشقة لمسرح دار الأوبرا، متابعًا أنه بدء الغناء على مسرح دار الأوبرا قبل مشاركته في مهرجان الموسيقي العربية.

وأضاف الحلاني، أن مسرح دار الأوبرا له رهبة وطابع خاص، مؤكدًا أنه مسرح عريق سواء كان مسرح دار الأوبرا أو مسرح سيد درويش بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن تلك المسارح الكبيرة والعريقة تكون دافع كبير للفنان للوقف والغناء عليه.

وأوضح الحلاني، أن المهرجان يستقطب العديد من النجوم من كل بلدان الوطن العربي، وذلك يرجع لأهميته، لافتًا أن حبه للأوبرا ومهرجان الموسيقى والشعب المصري يعود وراء مشاركته الدائمة في المهرجان.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد أحيا حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، وقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومنها احلف بسمائها وبترابها وحرص أيضا على غناء أغنية سواح لعبد الحليم حافظ.

حفلات مهرجان الموسيقي العربية

وكانت حفلة عاصي الحلاني واحدة من ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية التي يشتمل حفلات لكثير من النجوم منهم ماجدة الرومي وأصالة ووائل جسار وجنات وعلى الحجار وهاني شاكر وسميرة سعيد ومدحت صالح وغيرهم.