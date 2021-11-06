عاصي الحلاني يهز أرجاء الأوبرا بـ 20 أغنية.. إحداها دون ميكرفون "فيديو وصور"

على مدار ساعتين، قدم النجم اللبناني عاصي الحلاني، 20 أغنية فى حفلة المنتظر بمهرجان الموسيقى العربية الذي احتضنه دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الليلة الخامسة من المهرجان بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الحلاني يشدو بـ «يا طير» دون ميكرفون

عاصي الحلاني يشدو بأغاني عبدالحليم حافظ والريس متقال

صعد «الحلاني» مسرح الحفل على نغمات أغنيته الوطنية المصرية الشهيرة «كبيرة يا مصر»، ثم قدم مجموعة من أروع أغنياته الشهيرة منها «مالي صبر، وقولي جاي، وإن كان عليا، وبحبك وبغار، وقمر اه ياعيني عليها، وفرصة عمر، وخليكي بقلبي، وأدمنت هواك، واني مارق مريت، واحلف بسماها، وطول عمري بسمعهم»، بالإضافة لعدد من الأغنيات التراثية ومنها «سواح وعندك بحرية يا ريس».

وخلال تقديمه أغنية «أنا يا طير»، قام عاصي الحلاني بإبعاد الميكرفون والغناء بدونه لكي يثبت قوة صوته الخارقة التي استطاعت أن تهز أرجاء مسرح دار الأوبرا.

قبل حفل عاصي الحلاني، وجهت المطربة مروة ناجي، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لمساندتها كل ألوان الإبداع، ولرئيس الأوبرا والقائمين على المهرجان، كما هنأت الأوبرا بمناسبة مرور 30 عاما على ميلادها، وشدت بنخبة من الأعمال الرومانسية والوطنية منها «مصر عادت شمسك الذهب، أما براوة، قلبى دليلى، حلوة يا بلدى، فى يوم وليلة»، إلى جانب أغنية «لما لقيتك» من أعمالها الخاصة والتى قدمتها لأول مرة.

سبق فقرة مرة ناجي، فقرة موسيقية تحمل طابع أرض بين النهرين، حيث قدم عازف القانون العراقى، فرات قدوري، مجموعة من مؤلفاته الخاصة منها «فوق النخل، حلوة يالبغدادية، هلال العيد، دجلة الخير، وديما الغيمة الوردية».

كما شهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير، حيث ضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التي وضعها كبار الملحنين.

واستضافت مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني مروان خوري، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، والذي سبقه فاصل للمطربين العراقي همام إبراهيم ورحاب مطاوع.

وقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين، مختارات من مؤلفات الطرب العربي.