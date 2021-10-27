هل يحق للطفل المكفول ميراث الأسرة البديلة حال إرضاعه؟.. «التضامن» ترد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أنه لا يجوز للابن المكفول، ميراث الأسرة البديلة الكافلة له، حتى وإن تم إرضاعه من الأم البديلة، مشيرة إلى أن الغرض من الإرضاع هو رفع الحرمات، جاء ذلك ردا على سؤال إحدى الأسر البديلة على الموقع الرسمي للوزارة، حيث جاء السؤال كالتالي «هل يحق للطفل المكفول ميراث الأسرة البديلة حال إرضاعه؟».

شروط كفالة الطفل بالأسر البديلة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط لكفالة الطفل بالأسر البديلة، حيث تمثلت هذه الشروط فيما يلي:

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.

- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة.

- يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.

- تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة.

تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة

من جانبها شددت وزارة التضامن الاجتماعي على كل مديريات التضامن، ودور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.