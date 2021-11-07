العزبي يتنازل عن انتخابات غرفة صناعة الأدوية.. والحكم في دعوى الاستبعاد اليوم

نظرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من المحامي هاني سامح، الذي يطالب خلاله باستبعاد اثنين من مرشحي غرفة صناعة الأدوية لقطاع الشركات الكبيرة، وهما الدكتور أحمد العزبي والدكتور سيد هنداوي.

وحضر ممثل عن الدكتور أحمد العزبي وأقر في محضر الجلسة بتنازلة عن انتخابات غرفة صناعة الأدوية، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

واستند الطعن الذي حمل رقم 7683 لسنة 76 قضائية عاجل، إلى افتقاد المرشحين لشرط حسن السيرة والسلوك لتورطهما في احتكار الأدوية والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.

تغريم العزبي 500 مليون جنيه

واستندت الصحيفة إلى الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بإدانة أباطرة الاحتكار، ومنهم أحمد العزبي في قضية احتكار الدواء الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018، إذ صدر حكم أول درجة بمعاقبة عدد من أباطرة الدواء منهم أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، بتغريمه 500 مليون جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية والمصاريف.

شطب «العزبي» من سجلات الصيادلة

واستند الطعن كذلك إلى الحكم النهائي من محكمة استئناف القاهرة، التي جاء حكمها وحيثياتها برقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019، بشطب أحمد عصام راغب العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة الصيدليات، من سجلات الصيادلة نهائيا، مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين «العزبي» من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة، وكان الحكم التأديبي الابتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.