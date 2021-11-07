مسحة طبية لمنتخب مصر في أول أيام معسكر مباراتي أنجولا والجابون

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسحة طبية قبل بداية معسكره اليوم الأحد، استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون، في الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، للاطمئنان على حالتهم قبل السفر إلى لواندا الأربعاء المقبل، على متن طائرة خاصة.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة أمس السبت، استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون، وضمت في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي، ومحمود جاد.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، محمود علاء، أحمد ياسين، أحمد أبو الفتوح، محمد حمدي، وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد النني، إمام عاشور، عبدالله السعيد، مصطفى فتحي، ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي، محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

واستبعد المدير الفني لمنتخب مصر، أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ثنائي الزمالك، وإبراهيم عادل ورمضان صبحي، لاعبا بيراميدز، وأحمد حسن كوكا، مهاجم قونيا سبور التركي، وياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، وباهر المحمدي، قلب دفاع الإسماعيلي، ومحمد بسام، حارس طلائع الجيش، رغم وجودهم في معسكر المنتخب الأخير لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا