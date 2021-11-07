زوج ابنة سهير البابلي يكشف حقيقة عدم استطاعتهم تسديد فاتورة المستشفى

كثير من الشائعات التى ترددت حول عدم مقدرة أسرة الفنانة سهير البابلي على التكفل بمصاريف علاجها ودفع المستحقات الخاصة بالمستشفى التي تمكث فيها للرعاية بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية وحجزها في العناية المركزة.

تكلفة علاج الفنانة سهير البابلي

وقال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنه الفنانة سهير البابلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ذلك الكلام عاري تمامًا وغير حقيقي، متابعًا: «مش عارف جايبين كلام زي كدا منين الحمد لله أسرتها قادرة أنها تتكفل بعلاجها لأن ربنا كان ساترها في الدنيا مع الحاجة سهير ومخلهاش تحتاج لحد أبدًا لأنها كانت بتعمل خير ودائما بتقف جنب الناس».

وأكد طعيمة، أن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي لا تزال على نفس الوضع دون أي تغيرات حتى هذه اللحظة، متابعًا أنهم على أمل أن تتحسن صحتها خلال الفترة المقبلة وتعود لأسرتها وجمهورها مرة أخرى.

الحالة الصحية لسهير البابلي

يذكر أن الفنانة سهير البابلي كانت قد تعرضت لأزمة صحية منذ شهر ونصف تقريبًا عندما أصيبت بنوبة سكر جعلتها في بوادر غيبوبة ولكن تمكن الأطباء من السيطرة على الأمر، وذلك قبل أن تصيبها مضاعفات ويحدث لها توقف في عضلة القلب وحدوث مياه على الرئة مما سبب جلطة في الرئة.

ولكن أنقذتها العناية الإلهية وتحسنت صحتها بشكل كبير ولكن ظلت في العناية المركزة تحت إشراف الأطباء قبل أن تتدهور حالتها الصحية مرة أخرى وتصبح الحالة حرجة خصوصًا بعد حدوث شبه غيبوبة حسبما صرح لنا دكتور رضا طعيمة في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وكانت قد كشفت ابنتها السيدة نيفين الناقوري بأن هناك كثير من الفنانين الذين يطمئنون يوميًا على والدتها منهم حلا شيحا وإسعاد يونس ويسرا وعمر زهران.