مشروعات وأرقام مهمة حول معرض النقل الذكي: تذكرة موحدة و6 خطوط مترو

زفَّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، للدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسؤولي الوزارة العديد من بشائر الخير للمصريين عبر مشروعات نقل حديثة، ومنظومات إلكترونية لتأمين حياة المصريين خلال استقلال وسائل النقل، وتذاكر موحدة لاستقلال تلك الوسائل.

كل قطارات السكة الحديد بنهاية 2021 «جديدة أو مُجددة»

- أطلع مسئولو وزارة النقل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المعرض لخطة توفير قطارات لائقة للمواطنين.

- قال المسؤولون إنَّه بنهاية عام 2021 ستكون كل العربات إما جديدة أو مُجددة.

- 1300 عربة جديدة تمّ التعاقد على توفيرها لكل الخطوط، مع العمل على تأهيل الجرارات العاملة.

- 500 عربة قطارات سكك حديدية وصلت إلى مصر حتى الآن.

- باقي القطارات ستصل تباعاً لتنضم للخدمة.

- تعمل الوزارة على توقيع عقد لصيانة القطارات الحديثة لتضمن انتظام خدمتها.

- يتمّ العمل على تطوير خطوط السكك الحديدية، والتأكّد من سلامتها الفنية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية.

- يتمّ العمل على إنشاء أبراج إشارات، وتزويدها بنظم تكنولوجية حديثة.

- ساعدت القوات المسلحة وزارة النقل على تأهيل 300 مهندس وألف فني.

تذكرة مُوحدة للمواصلات

- أطلع مسئولو وزارة النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه معرض النقل الذكي عن «تذكرة مُوحدة للمواصلات».

- قال مسؤولو الوزارة للرئيس، إنَّ منظومة التذكرة المُوحدة ستُربط مع «كارت النقل الذكي».

- ستشمل المرحلة الأولى من «التذكرة الموحدة» كل خطوط مؤتمر الأنفاق.

- ستتضمن «المرحلة» القطار السريع، والمونوريل، والنقل العام داخل القاهرة.

- يمكن الحصول على «التذكرة» من قنوات بيع متعددة سواء داخل المحطة أو «موبايل أبليكشن».

- تربط المنظومة ببطاقة الرقم القومي للركاب للسيطرة الأمنية على الركاب والمواطنين حال أي مشاكل.

- تتعاون وزارة النقل والمواصلات، مع مجمع الإصدارات الذكية والمُؤمنة لتنفيذ المشروع.

6 خطوط لمترو الأنفاق

- تعمل وزارة النقل حالياً على تنفيذ 5 خطوط للمترو.

- 19 محطة تمّ الانتهاء منها في الخط الثالث للمترو.

- 15 محطة جار العمل عليها في الخط الثالث.

- 80% من أعمال الحفر النفقي من المحطات الخط الثالث انتهت.

- المرحلة من العتبة إلى الكيت كات وروض الفرج وجامعة القاهرة.

- افتتاح المرحلة الأولى من محطات الخط الثالث في عام 2022.

- يجرى العمل على الخط الرابع من «6 أكتوبر» حتى القاهرة الجديدة.

- 17 محطة سيشملها مشروع الخط الرابع للمترو.

- تخوض الحكومة مباحثات مع شركات عالمية كبرى للخط السادس.

- سيكون الخط من «الخصوص» حتى «المعادي الجديدة».

وسائل لربط شرق القاهرة بـ«العاصمة الإدارية»

القطاران السريع والكهربائي الخفيف

- القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية.

- 103 كيلومترات طول القطار الكهربائي الخفيف.

- التشغيل التجريبي بنهاية العام الحالي بطول 70 كيلومترًا.

- يتمّ تنفيذ قطار آخر تحت مسمى القطار السريع أيضاً للربط بين العاصمة ومحافظات أخرى.

المونوريل

- من أطول خطوط المنوريل في العالم بطول 97 كيلومترًا.

- يربط المونوريل من مدينة 6 أكتوبر وصولاً إلى العاصمة الإدارية.

محطة تبادلية مركزية بالعاصمة الإدارية

- مبنى لمحطة القطار الكهربائي الخفيف.

- مبنى إداري فندقي، ومبنى إداري.

- ربط محطة المونوريل بالمحطة التبادلية.

- موقف لأوتوبيس العاصمة ليكون مقر لوسائل النقل الحديثة.