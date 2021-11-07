بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين في الكيلو 75 على طريق «مرسى مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف ونُقل المصابون إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في حادث طريق «مطروح - الإسكندرية»

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، اليوم، جميع المصابين في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الساحلي، وهم علي محمد 27 سنة، من بني سويف، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه مصاب باشتباه «pc» واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد عمر مصطفى 23 سنة من المنصورة، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وشفيق مهدي عبدالجواد، 37 سنة، من طنطا، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإسلام فوزي، 27 سنة، من المنصورة، مصاب باشتباه «pc» واشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباه كسر بالضلوع، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وشملت قائمة المصابين محمود محمد حامد، 21 سنة، من الإسكندريه، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالكتف الأيمن والساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد ناجح إسماعيل 23 سنة، من أسيوط، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالساق والزراع اليسرى والفقرات العنقية، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

الشرطة تعاين حادث طريق مطروح

وفور وقوع الحادث انتقلت شرطة تأمين الطرق للطريق الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، ومباحث قسم شرطة مطروح، لفحص الحادث، والتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، وأُخطرت النيابة للتحقيق.