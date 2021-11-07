اللقطات الأولى لحادث تسريب ماسورة غاز بالطالبية.. أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة 5

حصلت «الوطن» على اللقطات الأولى لحادث تسريب غاز ماسورة غاز طبيعي داخل إحدى العقارات بمنطقة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص، وإصابة 5 من قاطني العقارات، وسط حالة من الرعب والخوف.

بدابة التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب في حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضي بعدد 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضي وطابقين، وأسفر ذلك عن وفاة 3 وإصابة 5 من قاطنى العقارات.

تم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية.