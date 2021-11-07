وفاء عامر لمتابعة انتقدت ظهور ياسمين صبري بالحجاب في تركيا: «تعرفي أيه عن ربنا»

انتشرت صور ياسمين صبري بالحجاب في تركيا بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيام الممثلة المصرية بمشاركة جمهورها صور لها وهي ترتدي الحجاب أثناء زيارتها لمسجد آيا صوفيا في تركيا، وأكتفت بتعليق «الله»، وتوالت تعليقات المتابعين على تلك الصور، والتي شهدت بعض الهجوم على الممثلة المصرية.

وآثار تعليق سلبي على صورة ياسمين صبري بالحجاب في تركيا، غضب الفنانة وفاء عامر مما دفعها إلى الرد عليها في تعليق، وذلك بعد ما قامت إحدى المتابعات تدعى ضحى عدنان للتعليق على الصورة قائلة: «الله يقوي إيمانك يا شيخة»، لترد عليها وفاء عامر: «وانتي مالك.. تعرفي أيه عن ربنا».

كواليس ظهور ياسمين صبري بالحجاب في تركيا

وتسأل البعض عن سبب ارتداء الممثلة المصرية للحجاب أثناء زيارتها للصرح التاريخي، ويرجع ذلك فرض لوائح جديدة على الدخول بعد تحويله من متحف إلى مسجد، وفقًا للائحة الجديدة، لا يمكن دخول مسجد آيا صوفيا دون حجاب أو بملابس قصيرة.

ياسمين صبري عن شكلها بالحجاب: «ملامحي قريبة للسعوديات»

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري وهي ترتدي الحجاب، حيث كان أول ظهور لها على الشاشة من خلال برنامج «خطوات الشيطان»، كانت تؤدي شخصية فتاة محجبة، وفي عام 2019 نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على «سناب شات»، وظهرت وهي ترتدي الحجاب وتسأل جمهورها إذا كانت تشبه المصريات بالحجاب، ولكن صديقتها شبهتها بالسوريات واللبنانيات، ولكن ياسمين قالت إنها تشبه السعوديات ووجهت لهن التحية خلال الفيديو، قائلة: «ملامحي قريبة للسعودية أحسن ناس».

وفي مارس الماضي نشرت مقطع فيديو لها وهي ترتدي عباءة خليجية وحجاب، عبر حسابها على «إنستجرام»، وذلك أثناء تواجدها في مدينة دبي الإماراتية.