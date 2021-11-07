وزير الأوقاف: قرار منع التبرع النقدي لم يشمل مساجد الطرق الصوفية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عدد المساجد في مصر تبلغ 143 ألف مسجد، بينما المساجد التي بالنذور في حدود 200 مسجد، وقرار منع التبرع النقدي للمساجد، لم يشمل مساجد الطرق الصوفية، لأن صناديق النذور في مساجد الطرق الصوفية لها قانون ينظمها.

10% من المبالغ المتحصلة من النذور تذهب للطرق الصوفية

وأضاف «جمعة»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون ينص على أن المبالغ التي تحصلها وزارة الأوقاف من النذور، تذهب 10% منها لمشيخة الطرق الصوفية.

وأشار إلى أنه سيبحث مع مشيخة الطرق الصوفية، إمكانية تحويل صناديق النذور لحسابات بنكية على غرار باقي المساجد، مؤكدا أنه لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده، لأن صناديق النذور لها طرفان.

ولف إلى أن الطرق الصوفية لها 143 ألف مسجد، مساجد النذور تبلغ 200 مسجد، منوها إلى أنه قبل 2014، كان إجمالي ما يدخل صناديق النذور 6 ملايين جنيه، وعندما تم عمل الحوكمة وصلت لـ30 مليون جنيه.

صناديق النذور لا تفتح إلا بمفتاحين

وأوضح الوزير أن صناديق النذور لا تفتح إلا بمفتاحين أحدهما يكون في الوزارة، والآخر في المسجد، ولا يمكن لأحد أن يفتح الصندوق دون الآخر.

وأفاد بأن تخصيص حساب لتلقي التبرعات يساهم في متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة أوجه الصرف الخاصة بتلك التبرعات، متابعا: «عمل حساب يجعل الدولة ترى كل مليم داخل وطالع».

التبرع العيني للمساجد يكون من خلال السجل

وأكد وزير الأوقاف خلال تصريحاته، أن التبرع العيني للمساجد يكون من خلال السجل ومنظم بقواعد، موضحًا أن المسجد الراغب في تلقي تبرعات مادية عليه فتح حساب باسم المسجد بأحد البنوك.

وتابع: «بأكد محدش يدفع مليم لا في صناديق من الآن ولا لأحد إلا بطريق الدفع الرسمي غير النقدي من خلال الحسابات البنكية، وأتمنى أن يعمم ذلك على جميع الجهات وجميع الجمعيات وكل من يجمع مال يجمع من خلال الدفع غير النقدي».