توقيع برتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب وبين الجامعة الكندية CIC

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتوره هدى جلال يس رئيسة الاتحاد وبين الجامعه الكنديه cic لكليات ادارة الاعمال والإعلام والهندسة ومثل الجامعه الكندية ا. دامال الغزاوي عميدة إعلام CIC وذلك لتوثيق اواصر التعاون في مجالات عديدة تدريب الطلاب علي عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكيفية عمل دراسات الجدوي والحصول علي القروض الميسرة من البنوك وكذلك المشاركة في حضور المؤتمرات والورش التي يعقدها الاتحاد لتيسر دخولهم سوق العمل كذلك منح الطلاب واعضاء هيئة التدريس دورات تدريبة وورش عن التحول الرقمي والتنمية المستدامة في ضوءً رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي نهاية التوقيع اهدت الدكتورة هدي يسي درع الاتحاد المستثمرات العرب والافارقة للجامعه الكنديةCIC.حضر توقيع البرتوكول السيدة الاولي لافريقيا الوسطي برجيت توادرو حرم رئيس للجمهورية والشيخة مرايم للصباح من دولة الكويت ونخبة من المستثمرات والمسثمرين من مصر العديد من الدول العربية والافريقية والاجنبية ولفيف من رجال الاعلام والصناعة.