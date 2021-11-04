بروتوكول تعاون بين «البريد» وهيئة الدواء لتطوير فحص الشحنات الطبية

وقعت هيئة البريد بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية، بهدف تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصري.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين، واستكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية التي يقدمها للعملاء، بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم في توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات للسوق المصري.

إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الواردة من الخارج

وأوضح «فاروق» في بيان، أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيضمن إنهاء كل إجراءات الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الواردة من الخارج عبر البريد المصري، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتوصيل الشحنات للمواطنين في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة، كما يشمل البروتوكول توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصري عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.

تقديم خدمات متميزة تهدف للتيسير على المواطنين

ومن جانبه، صرح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة، وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع حرص الهيئة على زيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.