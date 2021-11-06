نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون بتخفيضات علاجية تصل إلى 50%

وقع المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس لجنة الرعاية الصحية، والمهندس خالد شعراني، المدير التنفيذي لعيادات AXA One Health، بروتوكول تعاون بين النقابة والعيادات بهدف تقديم خدمات طبية عن بُعد للمهندسين وأسرهم المشتركين بمشروع الرعاية الصحية، وكذلك تطبيق نسب مساهمة النقابة في الكشف الطبي وخدمات القسم الخارجي والعلاج الطبيعي والأسنان لدى أفرع العيادات.

نقابة المهندسين

وقال المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين، إن هذا البروتوكول يخدم جميع المهندسين الأعضاء وأسرهم بتطبيق نسب مساهمة النقابة وكذلك المهندس العضو الذي لم يشترك في مشروع الرعاية على أن يستفيد بخدمات العيادات عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص لعيادات AXA One Health وهو 015292.

وأشار عبدالعظيم، بحسب بيان عن نقابة المهندسين، إلى أن البروتوكول ينص على أن قيمة الكشف وجميع الاستشارات الطبية لدى العيادات تصل نسبة الخصم فيها إلى 50% حيث تبلغ 250 جنيها «60 جنيها كوبونات والباقي نقدًا لمشتركي الرعاية الصحية و250 جنيها لأي مهندس»، وذلك لدى نخبة من الأطباء الاستشاريين، وأيضًا بخصم 40% من قيمة كشف استشاري الأطفال وطبيب الأسرة ليصبح 200 جنيه «60 جنيها كوبونات والباقي نقدا لمشتركي الرعاية الصحية و200 جنيه لأي مهندس»، ويبلغ كشف الأسنان 120 جنيها «60 جنيها كوبونات والباقي نقدا لمشتركي الرعاية الصحية و120 جنيها لأي مهندس».

مشروع علاج المهندسين

وأوضحت النقابة في بيانها أنه تم توقيع البروتوكول بحضور كل من المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، مقرر لجنة الرعاية الصحية، والدكتور محسن شاهين، وكيل لجنة الرعاية الصحية، والمهندس محمد ماهر عبدالحليم، مقرر مساعد لجنة الرعاية الصحية والمنسق العام للمشروع، وأعضاء اللجنة كل من المهندسين إسلام أحمد، ومايكل بدراوي، وأحمد عرفه، وإيمان إسماعيل، والدكتور أشرف أحمد، المشرف على مشروع الرعاية الصحية في نقابة المهندسين، والمهندس محمد عطية، مدير عام إدارة الحاسب الآلي، والفريق الطبي والتنفيذي لعيادات AXA One Health.