توقيع بروتوكول ربط إلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن اللجنة الفنية المصرية - الليبية، وقعت في طرابلس، بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا

وأوضح «سعفان» أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبًا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التي ستشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن كل العمالة المصرية التي سيتم طلبها عن طريق الربط الإلكتروني ستكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.

تنظيم سوق العمل الليبي

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد رضوان، مستشار وزير القوى العاملة ورئيس الوفد، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني، مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

وكانت اللجنة الفنية المصرية - الليبية قد عقدت اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس على مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استقدام العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها.