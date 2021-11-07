توفيق عبد الحميد عن انضمامه لـ«هجمة مرتدة»: شائعات لا أعرف مصدرها

تصدر اسم الفنان توفيق عبد الحميد، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما أُشيع أنه انضم لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، وهو ما أثار غضب الفنان القدير، وجعله يرد نافياً من خلال «الوطن»، ما يتم تداوله من شائعات.

توفيق عبد الحميد: قاعد في حالي.. ومعرفش مصدر الشائعات

قال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، إنه لا يعلم من أين تأتي هذه الشائعات، وهل هي مقصودة أم لا، متابعًا أنه لا توجد أي إجابات على تلك الشائعات التي تتردد حوله، مؤكدًا: «أنا قاعد في حالي في البيت، وكافي خيري شري، ومعرفش الإشاعات ديه بتيجي منين، ومعرفش غرض اللي بيروجها أيه».

وأضاف عبد الحميد لـ«الوطن»: «الحمد لله كل الشائعات التي تترد من حولي حتى الآن، لا توجد لديها وقع كبير من الأذى علي، ولا تؤثر عليه بالسلب كثيراً».

توفيق عبد الحميد يوجه رسالة لـ مروجي الشائعات

وعن الرسالة التي وجهها الفنان توفيق عبد الحميد، لمروجي الشائعات، قال إن الشخص المعتاد على الكذب وترويج الشائعات التي ليس لها أي شأن من الصحة، سيظل كذلك مهما تحدث أو وجهه رسائل عدة، فلا يؤثر عليه.

وأختتم الفنان القدير، حديثه قائلاً: «ربنا يقيني شر الشائعات، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يروج شائعات كاذبة عارة تماماً من الصحة».

شائعات طاردت الفنان توفيق عبد الحميد خلال السنوات الماضية ويذكر أن خلال السنوات الماضية، طاردت العديد من الشائعات الفنان القدير توفيق عبد الحميد، منها تحويل سيارته إلى تاكسي بعد اعتزاله الفن، لينفي بشكل قاطع في تصريحات سابقة ما يتم تداوله من شائعات، مؤكدا أنه لم يعتزل الفن ولكنه بعيد لأنه لم تعرض عليه أعمال تليق بمشواره الفني.