السيسي لمسؤولي شركة سيمنز: سعداء بالشراكة معكم «فيديو»

رحب طارق حسن علي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز بمصر، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بجناح الشركة بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، «شرفنا بزيارة حضرتك وفخورين جدا بتناريخا الطويل بمصر، أكثر من 120 سنة في قطاع النقل والصناعة والطاقة، وفخورين بتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع وزارة النقل بالمشروع العملاق للقطار الكهربائي السريع».

السيسي: كلي ثقة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات بالتعاون معكم

فيما قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الأم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، «فخامة الرئيس يشرفنا زيارتك النهاردة، ونشكركم على ثقتكم بنا والتعاون معنا في كبرى المشروعات القومية بمصر»، ورد الرئيس عبدالفتاح السييسي قائلا، «سعداء بالشراكة معكم، وكلي ثقة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات بالتعاون معكم».

«الطريق إلى 2030» شعار المعرض

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم، أن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030»، ويشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.