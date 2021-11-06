مصادر حكومية تنفي سحب الـ10 والـ20 جنيها الورقية تمهيدًا لطرح العملة «البوليمر»

نفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة للوطن وجود أية نية لدى البنك المركزي المصري لسحب الأوراق النقدية فئة الـ«10» و«20» جنيهًا من الأسواق، بزعم التمهيد لطرح العملة البلاستيكية الجديدة «البوليمر»، نافيًا أن تكون قيمة المبالغ النقدية المسحوبة من السوق المصرية استعدادا لطرح البوليمر بلغت 1,8 مليار جنيه، من الفئات النقدية المذكورة.

حقيقة سحب الـ10 و20 جنيهًا من السوق المصرية

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية مفادها أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من 2021، تم سحب نحو 1,2 مليار جنيه من العملات الورقية فئتي 10 و20 جنيها.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق استمرار سريان التعامل بجميع فئات العملات الورقية، نافياً وجود أي نية لإلغاء التعامل ببعض العملات الورقية.

تأجيل إصدار الـ10 جنيهات البلاستيكية من فبراير لوقت لاحق

فيما كان من المقرر طرح العملات البلاستيكية فئة 10 جنيهات، من البنك المركزي المصري في بداية فبراير الماضي، لتحل محل النقد الورقي من نفس الفئة، إلا أنَّه نظرا لأن الظروف لم تكن مواتية تم تأجيل طرح البوليمر إلى حين آخر.

وأوصت مؤسسات دولية بالعملة بالحد من إصدار العملات فئات 10 و20 جنيها، فيما تفضل العملات البلاستيكية في التداول نظراً لتمتعها بالعديد من المميزات مثل أنها أكثر قوة ولا تتعرض للتلف السريع ومن الصعب تقليدها ما يبعدها عن خطر التزييف، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وفي ظل انتشار الوباء العالمي فهي لا تساعد بشكل كبير على نقل الفيروس.