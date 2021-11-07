رابط الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية أو الحافز

ينتاب بعض الموظفين الفضول نحو مدى استحقاقهم للترقية أو الحافز، الأمر الذي دفع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ لإطلاق موقع إلكتروني يمكنهم من الرد على استفسارهم بشأن الترقية والحافز في وظائفهم، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بكل قطاعاته ومؤسساته المختلفة في جميع المحافظات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض رابط وكيفية الاستفسار عن مدى استحقاق الموظف لـ الترقية أو الحافز على النحو التالي:

رابط التأكد من استحقاق الموظف للحافز والترقية

ويمكن للمواطن وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستفسار عن مدى استحقاقه للحافز أو الترقية من خلال الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg، والذي يُمكّن الموظفين - المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يُمثل القانون لهم الشريعة العامة - من معرفة مدى استحقاقهم للترقية أو الحافز.

وكان الجهاز قد أصدر مؤخرًا القرار رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونصّ على أن يُرقّى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كيفية البحث على وظائف الجهاز الإداري للدولة؟

وفي سياق منفصل، كان قد أعلن في وقت سابق الجهاز الإداري عن إطلاقه بوابة الوظائف الحكومية، لنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات، لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة، وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبوابة الوظائف الحكومية، فإنه يمكن الاطلاع على الوظائف من هنــــا، كما يمكن الاطلاع من خلال الموقع على وظائف تم تحديد موعد الامتحان وكذلك ظائف تم تحديد موعد المقابلة بها.

كما ويتيح الموقع إمكانية الاستعلام عن عن حالة الطلب وظيفة من خلال الدخول على الرابط بالضغط هنـــا، بإدخال الرقم القومي ورقم التقديم والضغط على استعلام لتظهر كل تفاصيل حالة الطلب المقدم على الوظيفة.