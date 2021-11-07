افتتاح غرفة عمليات بنظام الكبسولة بجامعة القناة بتكلفة 17 مليون جنيه

افتتح الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، غرفة عمليات خاصة بجراحة الوجه والفكين بكلية طب أسنان جامعة القناة.

وقال «زكي»، خلال الافتتاح، إن غرفة عمليات جراحة الفم والوجه والفكين تعمل بنظام الكبسولة، وبلغت تكلفتها نحو 17 مليون جنيه، كما أنها تتكون من غرفة عمليات تحت التخدير العام مجهزة بمعدات تخدير كاملة للجراحات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى غرفة بها 2 وحدة أسنان كاملة.

غرف لذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن الغرفة تضم وحدتي الأسنان لعلاج المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يصعب التعامل معهم تحت التخدير الموضعى.

كما تشمل الوحدة غرفة عناية، تتكون من ثلاثة أسرة لتقديم خدمات متميزة وطبية فائقة متمثلة في وصلات أكسجين وشفط الدم وسوائل بعد العمليات لعودة المريض لحالته الطبيعية والتأكد من قدرته على استعادة الاتزان العصبي والنفسي.

بدوره، أشاد محافظ الإسماعيلية بالخدمات المتميزة التي تقدمها مستشفيات جامعة قناة السويس، خاصة خلال جائحة كورونا، مؤكدا أنها ضلع أساسي بالمنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

الوحدة تعالج التشوهات الخلقية

وقالت الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان، إن الوحدة ستقدم خدماتها لعلاج التوشهات الخلقية بالرأس والوجه، وزراعة الأسنان ومضاعفاتها، وأمراض مفصل الفك، والشفة الأرنبية وسقف الحلق المفتوح، إلى جانب الحوادث المختلفة للوجه والفكين.

وأضافت العميدة، أن الوحدة ستعالج المشاكل الخاصة بالأسنان من الناحية الجراحية، والأكياس المختلفة بالفكين، وأمراض الغدد اللعابية جراحيًا.