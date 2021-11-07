«التنسيقية» تهنئ رامي جلال باختياره لعضوية اللجنة العامة بـ«الشيوخ»

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية لاختياره لعضوية اللجنة العامة بدور الانعقاد الثاني للمجلس، استكمالاً لأعضاء اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ترسيخ لـ«سياسة بمفهوم جديد»

وقالت التنسيقية في بيان لها: «اللجنة العامة للمجلس تضم رئيس المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية، إضافة إلى 5 أعضاء يتمّ اختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس»

وتابعت: «إذ تؤكّد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذي تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد».

أولى اجتماعات اللجنة العامة للشيوخ

وعقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثاني اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووكيلي المجلس بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، في حضور رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية.

ويأتي اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، بهدف استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وإطلاع رئيسه على أجندة اللجان في ظل حالة ترقب لوصول مجموعة من القوانين الهامة المحالة إلى الشيوخ من مجلس النواب، بخلاف آليات التفاعل مع مجموعة من القضايا والمستجدات الطارئة خلال الفترة المقبلة.

وحدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة العامة بالغرفة الثانية للبرلمان وتنص على:

أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، و5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 5 أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.