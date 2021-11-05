عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»: أسسنا منتديات متخصصة للاستماع لصوت الجمهور

قالت الدكتورة حنان وجدي، منسق المنتدى الاقتصادي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ التنسيقية أجرت تغييرًا في استراتيجيتها من لجان نوعية متخصصة في مجالات مختلفة مثل لجنة الزراعة والسياحة والاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان لمنتديات.

التخضم العالمي يؤثر على الأسعار في مصر

وأضافت «وجدي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، اليوم الجمعة، أن مفهوم المنتديات بالنسبة للتنسيقية بإتاحة مساحة أكبر للجمهور السياسي الذي يعاني من مشكلة معينة سواء اقتصادية أو مالية أو في قطاع معين مثل التعليم أو الصحة، لعرضها على التنسيقية والمساهمة بالأفكار، ومن خلال فرق العمل في كل منتدى بأعضائه السياسيين يتم طرحها على بقية الأعضاء للخروج برأي ومقترحات محددة لحل المشكلة الحقيقية.

وأشارت إلى أن الأسعار في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، وبما أن هناك تضخما دوليا بسبب جائحة كورونا فمن الطبيعي سيؤثر على مصر، وانعكس ذلك على كل الأسعار والسلع الأساسية والغذائية والبترولية وسلاسل الواردات.

مصر استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة لأنها تنتجها وتصدرها

ولفتت إلى أن مصر استفادت من أزمة كورونا حيث يوجد فائض في الطاقة ويجرى تصديرها، كما استفادت من زيادة الأسعار وهناك فائض في الغاز الطبيعي ويجرى تصديره، كما جرى الاستفادة من تصدير بعض المواد التصديرية مثل الحديد، إذ جرى تصدير في نهاية سبتمبر 2021 بحوالي مليار و300 مليون دولار، مقارنة بسبتمبر 2020 إذ جرى تصدير ما يقرب من 440 مليون دولار.

وتابعت: «من المشكلات الكبيرة مشكلة في السيارات، حيث حدث «أوفر برايز» على كل أسعار السيارات بما لا يقل عن 25%، وكل دول شرق آسيا توقفت في إغلاق تام للمصانع حتى الآن».