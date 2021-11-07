السجن 3 سنوات لزوجين زورا بيانات عقد الزواج: «عملت بطاقة باسم بنت عمها»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة امرأة وزوجها بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بتزوير بيانات وثيقة زواج، حيث قامت الأولى باستخراج بطاقة رقم قومي باسم ابنة عمها وتزوجت بها بدون علم الأخيرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس محكمة الزقازيق، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي والدكتور خالد محمود أمين وأحمد سمير سليم، وسكرتارية وائل عبد المنعم.

المتهمة تزّور بطاقة باسم ابنة عمها وتستخدمها للزواج

تعود أحداث القضية رقم 4059 جنايات قسم أول الزقازيق لسنة 2021، حينما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا، باتهام كل من «شاهندة . أ . م»، 21 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز كفر صقر، و«عمرو. م . ك»، 27 سنة، بائع ورد، ومقيم بمحافظة القليوبية، حيث قام المتهمان بتزوير بطاقة شخصية باسم ابنة عم الأولى «ندا . م . م»، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية، وهو موظف بالأحوال المدنية، ثم قاما باستخدام البطاقة في تزوير عقد زواج باسم ابنة عم المتهمة دون علمها.

المحكمة تعاقب المتهمين بالحبس 3 سنوات

وبعدما اكتشفت السيدة تزوير بطاقتها الشخصية، حررت محضرا ضد المتهمين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت باحالة المتهمين إلى محكمة جنايات في مدينة الزقازيق، والتي أصدرت قرارها بمعاقبة المتهمة والمتهم بالحبس 3 سنوات لكل منهما.