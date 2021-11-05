الشرقية تودع 4 من أبنائها «شهداء لقمة العيش» في حادث الطريق الأوسطي

اتشحت مدينتا بلبيس ومنيا القمح بمحافظة الشرقية بالحزن على فقدان 4 شباب من أبنائها لقوا مصرعهم، أمس الخميس، في حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها للذهاب والعودة من عملهم بمدينة العاشر من رمضان.

وخرج الشباب من منازلهم بعد توديع أسرهم، للذهاب إلى مدينة العاشر من رمضان، من أجل لقمة العيش إلا أن قضاء الله قدّر لهم أن يعودا لأسرهم ملفوفين في أكفانهم شهداءً للقمة العيش.

قرية العدلية تودع شابين من شهداء لقمة العيش

في قرية العدلية التابعة لمركز ومدينة بلبيس، خرج جثماني شهداء لقمة العيش، «أسامة الدكش وبكر محمد أبو غالي» لمثواهما الأخير، وسط حالة من الحزن بين سكان المنطقة، في ليلة حزينة عاشتها القرية طوال الليل حتى الانتهاء من إجراءات تصريح دفنهما، وتوديعهما لمثواهما الأخير بمقابر العائلة منتصف الليل.

مدينة بلبيس تودع الشاب الثالث من شهداء لقمة العيش

وفي مدينة بلبيس، ودع الأهالي الشهيد الشاب «محمد سعيد الشنواني» شهيد لقمة العيش الذي لقي مصرعه في نفس الحادث، لمثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه بأرض علوان ودفنه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والبكاء على فقدانه.

مدينة منيا القمح تودع الشاب الرابع من شهداء لقمة العيش

وودعت مدينة منيا القمح شهيدها الرابع، الذي لقي مصرعه بنفس الحادث أيضًا، وسط حالة من الحزن والذهول على فقدانه، وسط هتافات «الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله».

الأمن يتلقى بلاغا بالواقعة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي، وأنباء عن وجود حالات وفاة ومصابين جراء الحادث.

دماء على الأسفلت والإسعاف تنقل المصابين والمتوفيين

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وضباط إدارة المرور لمكان الواقعة، وجرى إبلاغ هيئة الإسعاف بالشرقية، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات، وتبين إصابة 6 أشخاص حالتهم خطرة، فيما لقي 4 أشخاص آخرين مصرعهم متأثرين بإصابتهم جراء الحادث.

مرور الشرقية يرفع آثار الحادث لفتح الطريق

ورفعت إدارة مرور الشرقية آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المارة، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى الانتهاء من إجراءات تصريح دفن شهداء لقمة العيش وتسليمهم لذويهم.