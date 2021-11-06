«التنمية المحلية»: الشرقية في مقدمة المحافظات في إزالة المباني المخالفة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة مستمرة في العمل على المحافظة على أراضيها من التعديات، كما أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات بدأت اليوم وتنتهي في 26 نوفمبر الجاري، موضحًا أن المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، شهدت استرداد 3.7 مليون متر مربع، و22 ألفا و500 فدان، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية شهدت استرداد 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانا.

المحافظات الأكثر إزالة للمخالفات

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية المذاعة على شاشة «دي إم سي»، أن محافظة الشرقية تأتي في مقدمة المحافظات من حيث إزالة المباني المخالفة باسترداد 164 ألف متر مربع، تليها محافظة البحيرة باسترداد 42 ألف متر مربع، ثم الغربية بـ76 ألف متر مربع، تليها بني سويف ثم القليوبية، أما فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، فتأتي في المقدمة محافظة الوادي الجديد، تليها محافظة الشرقية ثم أسيوط ثم الفيوم والمنيا.

فرصة جديدة لمن فاته تقنين أوضاعه

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كل من تمت الموافقة على إجراءات التقنين الخاصة به، عليه التوجه لاستكمال الإجراءات، إذ إن بعض المتقدمين للتقنين لم يقوموا بإتمام الإجراءات، والدولة تفتح الباب أمام عمليات التقنين للأراضي الزراعية وأراضي البناء، بشرط الالتزام باستكمال الاجراءات، ومن فاتته الفرصة للتقدم للتقنين، عليه أن يكون لديه جدية للتقنين حال صدور قرارات جديدة للتقنين.

الدولة ستفتح الباب أمام عمليات التقنين سواء أراضٍ زراعية أو أراضي بناء

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن الدولة ستفتح الباب أمام عمليات التقنين، سواء الأراضي الزراعية أو أراضي البناء، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام من قبل المواطنين، ودعا من فاتتهم فرصة التقدم خلال المرحلة الماضية للتصالح وتقنين الأوضاع، بأن يتحلوا بكامل الجدية حال صدور قرارات جديدة في هذا الشأن.