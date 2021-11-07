جريمة الإسكندرية.. اعتداء على فتاة وابن يقتل والديه وطالبان ينهيان حياتهما 

جريمة الإسكندرية أصبحت الجملة الأكثر تداولا خلال الفترة الأخيرة، بعد وقوع عدد من الحوادث، أبرزها قيام ابن بقتل أبيه وأمه المسنين في منطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، ثم إنهاء طالبين لحياتهما داخل فندق في منطقة محطة الرمل، إضافة إلى جرائم أخرى تمثلت في اعتداء 3 شباب على فتاة وقتلها، علاوة على مشاجرة كلية الحقوق التي شهدت قيام أحد طلاب الكلية بطعن آخر من كلية الآداب في وجهه مستخدما «كاتر».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أكثر من جريمة في الإسكندرية، كون مصطلح جريمة الإسكندرية أصبح رائجا في الوقت الجاري، وينطبق ذلك على عدد من الوقائع التي شهدتها المدينة الساحلية.

جريمة الإسكندرية الأولى.. شباب يعتدون على طفلة

برزت جريمة الإسكندرية الأولى في وقوع حادث منذ قرابة شهر أمام مقابر خورشيد شرق الإسكندرية، حين قام 3 متهمين، وهم «خالد.م.أ.م» وشهرته «بحر» 22 عاما، فني ألوميتال، ومقيم في عزبة البحر بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، ونجل عمته «حمزة.ص.ع.ح» 20 عاما، عامل بشركة بترول، ومقيم في الطابية بمركز كفر الدوار، وصديقهما «حمدي.أ.ح.أ» وشهرته «الدود» 19 عاما، سائق «توك توك» ومقيم بعزبة الخمسمائة، بخطف طفلة لديها من العمر 14 سنة، والاعتداء بالتناوب جنسيا عليها وتعذيبها بأبشع أنواع التعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم ألقى المتهمون جثتها أمام مقابر خورشيد شرق الإسكندرية المواجهة لمسرح الجريمة.

جريمة الإسكندرية الثانية.. مشاجرة كلية الحقوق

وبرزت جريمة الإسكندرية الثانية في واقعة جامعة الإسكندرية، التي حدثت منذ قرابة أسبوع أمام بوابة كلية الحقوق في شارع سوتر وسط الإسكندرية، حيث نشبت مشاجرة بين 3 شباب أسفرت عن إصابة أحدهم بإصابة بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الأميري، قبل أن تقرر النيابة العامة حبس الثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة القضية.

جريمة الإسكندرية الثالثة.. ابن يقتل أبيه وأمه

تمثلت جريمة الإسكندرية الثانية في قيام ابن بقتل أبيه وأمه بسبب غضب زوجته وخلافات الميراث، حيث تبين ذلك من تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مسن وزوجته طعناً بسلاح أبيض، داخل الشقة محل سكنهما، في منطقة «الحضرة الجديدة»، وسط مدينة الإسكندرية، حيث تم توجيه الاتهام إلى ابن المجني عليهما، بارتكاب جريمة قتلهما.

جريمة الإسكندرية الرابعة.. طالبان ينهيان حياتهما في فندق

وتمثلت جريمة الإسكندرية الرابعة والتي تعد أحدثهم، في العثور على جثتي طالبين باحدي الفنادق في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشابين قد تخلصا من أنفسهم عن طريق وضع مادة كلور في فوطة، ثم قام الطالبان بوضعها داخل كمامة، ثم وضعا «كيس نايلون» حول الرأس وربطها بـ«أفيز» خاص بالدرجات حتى اختنقا في نفس الوقت.