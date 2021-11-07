جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا للمرحلة الإعدادية

أعلنت القناة التعليمية «مدرستنا» جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا للأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية «المواد داخل المجموع» ومواعيد الإعادة، للمرحلة الإعدادية، وذلك للطلاب وأولياء الأمور، وجاء الجدول للفترة من الأحد 7 نوفمبر، وحتى السبت الموافق 13 نوفمبر2021، بتردد: 12303 أفقي/ معدل الترميز: 27500/ معامل تصحيح الخطأ: 5/6 والاستقطاب أفقي، على القمر الصناعي نايل سات.

جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

وجاء جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا للمرحلة الاعدادية على النحو التالي:

وتحتوي قناة مدرستنا 2021 مواد تهدف لشرح وتبسيط جميع المواد الدراسية للطلاب من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، وتتيح فرصة للطلاب للتعرف على شرح المقررات الدراسية دون جهد وعناء الذهاب للدروس الخصوصية.

البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

وانطلقت برامج قناة مدرستنا في البث لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 24 أكتوبر الماضي، وفقا لما كشفه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ومن المقرر أن تعلن قناة مدرستنا عن جدول مواعيد شرح الدروس ابتدائي وإعدادي الأحد المقبل.

وحثّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور على متابعة شرح المناهج التعليمية والاستفادة منها، مؤكدا على أنّ القنوات التعليمية مكمّلة للعملية التعليمية والحضور في المدارس وليست بديلة.

ومن أبرز برامج قناة «مدرستنا» التعليمية، برنامج «تحدي المختبر»، الذي يُقدمه المذيع عبدالله عنان، ويتنافس خلاله طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة، حيث يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية، ويعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الواحدة ظهرًا، ويعاد في تمام السادسة والنصف مساءً.

وتقدم المذيعة زهرة رامي برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا، وهو مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد إلى الخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.