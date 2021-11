وزير الداخلية الهندي يبرئ أريان ابن شاروخان.. «التهمة ملفقة لتوريطه»

صرح وزير داخلية ولاية ماهاراشترا وزعيم حزب المؤتمر الوطني، نواب مالك، بأن أريان خان ابن شاروخان، متورط بقضية المخدرات، خاصة أنه لم يشتري تذاكر لحفلة الرحلات البحرية لسفينة «كورديليا» التي تم القبض عليه أثناء تواجده بها، متابعًا أن براتيك جابا وأمير فورنيتوريوالا، صديقيه هما من أحضراه إليها.

وأضاف أن موهيت كامبوج زعيم حزب بهارتيا هو العقل المدبر لتوريط ابن شاروخان، والهدف كان خطف السفينة وأخذ الأموال من شاروخان، بالاتفاق مع الظابط سمير وانكيدي، وان الكاميرات قامت برصدهم معا، وتمكنوا من تهكير المقاطع ومسحها، وصرح بذلك أثناء المؤتمر الصحفي لرد على مزاعم موهيت كامبوج أمس.

اتخذت قضية مداهمة مخدرات على سفينة سياحية منعطفا جديدا يوم السبت عندما ألقى زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، موهيت بهاراتيا خطابًا في مؤتمر صحفي وربط وزير داخلية ولاية ماهاراشترا السابق أنيل ديشموخ بالقضية، ومع ذلك قال وزير ولاية ماهاراشترا وزعيم حزب المؤتمر الوطني نواب مالك إنه سيرد على هذه المزاعم التي وصفها زعيم حزب بهاراتيا جاناتا بأنها «اكتشافات» في لقائه الصحفي المقرر الذي قام بانعقاده اليوم الأحد، عندما من المفترض أن يكشف مالك عن بعض الأسرار المخبأة في فندق فاخر في مومباي.

