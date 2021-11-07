وزير الداخلية الهندي يبرئ أريان ابن شاروخان.. «التهمة ملفقة لتوريطه»

صرح وزير داخلية ولاية ماهاراشترا وزعيم حزب المؤتمر الوطني، نواب مالك، بأن أريان خان ابن شاروخان، متورط بقضية المخدرات، خاصة أنه لم يشتري تذاكر لحفلة الرحلات البحرية لسفينة «كورديليا» التي تم القبض عليه أثناء تواجده بها، متابعًا أن براتيك جابا وأمير فورنيتوريوالا، صديقيه هما من أحضراه إليها.

وأضاف أن موهيت كامبوج زعيم حزب بهارتيا هو العقل المدبر لتوريط ابن شاروخان، والهدف كان خطف السفينة وأخذ الأموال من شاروخان، بالاتفاق مع الظابط سمير وانكيدي، وان الكاميرات قامت برصدهم معا، وتمكنوا من تهكير المقاطع ومسحها، وصرح بذلك أثناء المؤتمر الصحفي لرد على مزاعم موهيت كامبوج أمس.

دليل براءة أريان خان ابن شاروخان

اتخذت قضية مداهمة مخدرات على سفينة سياحية منعطفا جديدا يوم السبت عندما ألقى زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، موهيت بهاراتيا خطابًا في مؤتمر صحفي وربط وزير داخلية ولاية ماهاراشترا السابق أنيل ديشموخ بالقضية، ومع ذلك قال وزير ولاية ماهاراشترا وزعيم حزب المؤتمر الوطني نواب مالك إنه سيرد على هذه المزاعم التي وصفها زعيم حزب بهاراتيا جاناتا بأنها «اكتشافات» في لقائه الصحفي المقرر الذي قام بانعقاده اليوم الأحد، عندما من المفترض أن يكشف مالك عن بعض الأسرار المخبأة في فندق فاخر في مومباي.

Aryan Khan didn't purchase the ticket for the cruise party. It was Pratik Gaba and Amir Furniturewala who brought him there. It's a matter of kidnapping & ransom. Mohit Kamboj is the mastermind & partner of Sameer Wankhede in demanding ransom: NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/xciL80qPM5 — ANI (@ANI) November 7, 2021

تورط الظابط المحقق بقضية اريان بابتزاز شاروخان

في هذه الأثناء، قام شاهد رئيسي آخر في قضية مداهمة مخدرات سفينة الرحلات البحرية في مومباي والقبض على نجل شاروخان، برابهاكار سيل، بإضفاء لمسة على القضية رفيعة المستوى من خلال الادعاء بأنه سمع المحقق الخاص «ك.ب. غوسافي» يتحدث عن دفع مبلغ 8 كرور روبية إلى سمير وانكيدي، إلا أن الضابط الأعلى في المكتب المركزي الوطني نفى هذه المزاعم وطلب الحماية من أي إجراء قانوني.

وضعف موقف وانكيدي أكثر بسبب المزاعم المتكررة من قبل وزير ولاية ماهاراشترا نواب مالك، الذي اتهم الضابط بتزوير شهادة طبقته للحصول على وظيفة حكومية.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز، أن الضابط يواجه حاليًا تحقيقًا يقظا من جانب الحكومة الهندية برئاسة نائب المدير العام جانيشوار سينغ، بناءً على مزاعم سيل.

أفاد نواب مالك أن ربما مزاعم موهيت كامبوج أمس، كانت نتاج لتوريط سمير وانكيدي، بقضية أخرى، وخشى أن يتم الاعتراف عليه.