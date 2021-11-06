سبب مثول «اريان ابن شاروخان» أمام المحكمة أمس بعد خروجه بكفالة

يعود سبب مثول أريان خان ابن شاروخان، أمام المحكمة العليا في مومباي أمس، هو أحد شروط التي جرى فرضها على شاروخان، لقبول كفالة أريان خان بعد تورطه في قضية بيع وحيازة مخدرات، وقد فرض عليه 14 شرطا لقبول كفالته، ومثوله أمام المحكمة العليا كل يوم جمعة.

ظهور أريان خان ابن شاروخان بالمحكمة العليا

والتقطت عدسات الإعلام الهندي أمس لقطات لـ اريان خان ابن شاروخان، أثناء وقوفه أمام المحكمة العليا في مومباي، بعد خروجه بكفالة يوم 30 أكتوبر2021، بعد تورطه في قضية بيع وحيازة مخدرات، ويعود السبب لمثوله أمس أمام المحكمة العليا الهندية، كونه شرطا من شروط قبول كفالته من ضمن 14 شرطا تم فرضها على ابن ملك بوليوود، مقابل الإفراج عنه، وفقا لما ذكر في موقع «انديا توداي» الهندي.

شروط كفالة أريان خان ابن شاروخان

فرض 14 شرطا للإفراج عن أريان خان ابن شاروخان، ومن أبرزها

- أن لا يحق له مغادرة مومباي.

- أن يدفع غرامة مالية قدرها «1 لاك روبية» ما يعادل مليون جنيه مصري.

- أن يقوم بتسليم جواز سفره للمحكمة العليا.

- يتعين على آريان خان أيضًا الذهاب إلى مكتب البنك المركزي الوطني كل يوم جمعة بين الساعة 11 صباحًا و2 ظهرًا، وحضور جلسات المحكمة، والانضمام إلى التحقيقات كلما لزم الأمر.

- لا يحق له التحدث مع وسائل الإعلام.

- وعدم الانغماس في أنشطة مماثلة.

- وعدم التواصل مع متهمين آخرين خاصة صديقه المقرب أرباز ميرشانت.

وأكدت المحكمة العليا في مومباي، في حالة الإخلال بأي شرط من شروط الكفالة، يحق لها إلغاء قبول الكفالة، والقبض عليه على الفور، وفقا لما ذكره موقع «انديان اكسبريس أون لاين».

صحفي هندي: هناك تعمد لإيذاء ابن شاروخان

نشرالصحفي الهندي «مادهاف جادبول»، مقالا في موقع «انديان اكسبريس أون لاين»، بعنوان «درسين استفادة من قضية اريان خان»، وكان أبرز ما ذكره، أن قانون المخدرات قاسي، وأن التعامل مع ابن الوزير كان برفق أكثر من اريان خان من نفس جهات التحقيق، وأضاف قائلا: «السبب يعود لديانة اريان خان لأنه مسلم، وابن نجم فنان عالمي مثل شاروخان»، وأكد معلقا: «أن الظابط سمير وانكيدي، يعرف عنه العنصرية، ولا يحب المسلمين»، لذا فهو العائق الأكبر في طريق اريان خان ابن شاروخان، لأنه قام بالتعامل مع ابن الوزير بتهاون، لأنه يتبع الديانة الهندوسية.

وعلى الصعيد الاخر، قد علق النجم ريتك روشان، من قبل في تصريحات إعلامية في لقائه مع الصحفية الهندية الشهيرة ديسوزا، أن القاضي نيتن سامبر، تهاون مع أخرين بقضية مشابهة، بل كانت أكثر تعقيدا من قضصية اريان ابن شاروخان، لأنه ألقى القبض عليهم بحيازتهم مخدرات، لكنه قام بقبول كفالتهم، والإفراج عنهم.