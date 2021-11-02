شاروخان يغيب عن مشاركة الجمهور احتفالات عيد ميلاده

قرر الفنان الهندي العالمي شاروخان، للعام الثاني على التوالي، الغياب عن مشاركة جمهوره، فعالياته المعتادة في عيد ميلاده، وهو الظهور من شرفة منزله الشهير باسم «Mannat»، في مومباي، وإلقاء التحية على جمهوره، فيما أرجع البعض السبب لأزمة نجله الأكبر «أريان خان» الأخيرة.

أزمة أريان خان ابن شاروخان

تم إلقاء القبض على أريان خان ابن شاروخان، يوم 3 أكتوبر 2021، بعد أن تم ضبطه في سفينة ساحلية في مومباي محملة بالمواد المخدرة، وتم اتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة، لكن بعد تحليل الدم تبين أن جسمه خاليا تماما من المخدرات، وتم إعادة التحليل لأكثر من مرة لتأكد من عدم التلاعب بنتيجة التحاليل، وجميعها جاءت سلبية.

وواجه النجم الهندي شاروخان، الشهر الماضي، أوقات عصيبة بعد أن تم رفض كفالة نجله الأكبر أريان خان، مرتين بالرغم من تقديم العديد من الإثباتات التي تفيد بقبول الكفالة، ولكن كان لقاضي نيتن سامبر، رأي أخر، حتى تم قبولها أخيرا، الأسبوع الماضي، ولقد نال ابن شاروخان دعم العديد من أصدقاء والده، وأبرزهم: «سلمان خان، وسونيل شيتي، وريتك روشان».

زيبدو أن الملك شاروخان، فضل أن يقضي عيد ميلاده في هدوء وسط عائلته، بعد كل هذه الأوقات العصيبة، ومن المقرر أن تأتي سوهانا، ابنته الأخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالًًا بقبول كفالة أخيها ودعمه، واحتفالا بعيد ميلاد والدها.

سبب غياب شاروخان عام 2020 عن الظهور بشرفة «Mannat» في عيد ميلاده

كان سبب عدم ظهور شاروخان، بشرفة منزله في «Mannat»، العام الماضي، هو انتشار فيروز كورونا وعدم التجمعات، فقرر شاروخان حينها عدم مشاركة جمهوره فعاليات عيد ميلاده، لأن من المعروف أنه يتجمهر العديد من محبيه أمام منزله منتظرين إلقاء النجم البوليودي التحية على جمهوره من شرفة منزله.

فعاليات عيد ميلاد شاروخان العام السابق

قام شاروخان العام الماضي، بقضاء عيد ميلاده مع أسرته، في دبي، وقام صديقه الإمارتي محمد العبار، صاحب مؤسسة «إعمار دبي»، بوضع صورة شاروخان على برج خليفة.

ومن ثم قام ملك بوليوود شاروخان، بتوجيه الشكر له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «شكرا محمد العبار لأنك جعلتني أتألق وأصبح مشرقا مع معمار دبي «برج خليفة»، وأضاف: «أخي حبك ولطفك لا يمكن تجازوهما، واو.. هذا حقا أطول ما كنت عليه «يقصد ارتفاع برج خليفة»، أحبك أخي.. أحبك دبي.. واختتم كلامي، أنه عيد ميلادي»، وقد التقط حينها سوهانا وأريان، عدة صور لهما مع برج خليفة مع صورة والدهما للذكرى.

تهنئات نجوم بوليوود لـ شاروخان واستمرار تجاهل كاجول

قام بعض نجوم بوليوود بتهنئة ملك بوليوود شاروخان، بمناسبة عيد ميلاده، أبرزهم: «كارينا كابور خان، كاران جوهر، أنوشكا شارما، سيدهارث مالهوترا ، علي فضل نجم الأوسكار»، وقام آخرون بإرسال التهنئات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تغيبت صديقة عمره الفنانة كاجول، أيضا عن تهنئته بعيد ميلاده، بعد تجاهلها أزمة ابن شاروخان أيضا.

شاركت النجمة الهندية كارينا كابور، تهنئتها لشاروخان، عبر خاصية «ستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بصورة شاروخان معلقة: «الانتصار دائما لك، عيد ميلاد سعيد شاروخان»، كما شاركت أنوشكا شارما صورة له، معلقة «عيد ميلاد سعيد شاروك.. أتمنى أن تتألق دائما»، بجانب مشاركة النجم الشهير سيدهارت مالهوترا، بصورة شاروخان معلقا: «عيد ميلاد سعيد لك يا سيد شاروخان.. الحب الكبير والاحترام الدائم لك».

وشاركت النجمة الهندية الشهيرة مادهوري ديكست، عبر «تويتر»، صورة النجم الهندي معلقة: «عيد ميلاد سعيد لأكثر تواضعًا وسحرًا على الإطلاق، أتمنى أن تعيش حياة طويلة وسعيدة».

كاران جوهر يسرد قصة تعارفه بشاروخان وحزنه لعدم الظهور بـ شرفة «MANNAT»

وقام المنتج الشهير كاران جوهر، أقرب أصدقاء شاروخان بسرد قصة تعارفه ولقائه الأول مع شاروخان، قائلا: «كان لقائى الأول معه في مجموعة والدي لإنتاج «مجموعات كاران أرجون» لإنتاج السينمائي»، وأضاف «قمت بمرافقة والدي للشركة، لمشاهدة كاجول، ولم أكن أعرف أنني سألتقي برجل سيواصل تشكيل حياتي، مهنتي وكياني.. جاذبيته وذكائه حقيقة معروفة عالميا، لكن لي شرف مشاهدة إنسانيته وقلبه، أب لا مثيل له، زوج صخري صلب، أخ محب وصديق لا غنى عنه، إنه كل شيء هذا وأكثر من ذلك بكثير، أحبك أخي، كنت أتمنى أن تشارك جمهورك وتظهر لهم عبر « MANNAT»، وأن يستمر ذلك الحب الوفير لك من جمهورك الذي تستحقه بحق في طريقك»، وأنهى كلامه بقوله: «عيد ميلاد سعيد».