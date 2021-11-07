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ارتفاع ضحايا حادث تسرب غاز الطالبية إلى 4 وفيات و6 مصابين

كتب:

جيهان عبد العزيز وسحر عزازى
12:52 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
جانب من الواقعة

جانب من الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تسرب غاز من ماسورة الغاز الطبيعي، بأحد العقارات المتواجدة بحي العمرانية التابعة لمركز شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وفاة شقيقين وزوجين

وتبين بعد إجراء الفحص والتحريات الأولية، أن تسرب الغاز بالعقار المشار إليه، أدى إلى انهيار العقار وبعض حوائط العقارات المجاورة له وسقوط ضحايا ومصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة طفلين يبلغان من العمر 15 و4 سنوات، وأصيبت والدتهما وشقيقهما، بينما أصيب في العقار المجاور شخصان ووفاة زوجين يبلغان من العمر 64 و60 عامًا.

 سقوط 6 حوائط

وكشفت التحريات أيضًا عن حدوث تلفيات بالعقار محل الواقعة، حيث سقط السلم الخاص العقار المكون من ثلاثة طوابق بأكمله، بحانب حائطين، فيما تأثر العقار المجاور وسقط منه 6 حوائط.

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