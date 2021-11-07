تفاصيل حادث ماسورة غاز بالطالبية.. أنهى حياة 3 أشخاص بينهم طفلة

شهدت منطقة الطالبية، اليوم الأحد، واقعة مأساوية عقب تسرب غاز من ماسورة، بأحد العقارات أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى من بينهم طفلة، وإصابة 5 آخرين.

تسريب ماسورة غاز بالطالبية

تعود الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، استغاثة من أحد الأهالي تفيد بتسرب غاز داخل عقار مكون من ثلاثة طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، كما انتقلت قوات من الحماية المدنية، التي تمكنت من غلق جميع مصادر الغاز الطبيعي وإخلاء العقارات المجاورة لسلامة وحماية المواطنين، وفرض كردون أمني؛ للانتهاء من معاينة مكان الواقعة وإزالة الركام المتساقط نتيجة الانهيار الجزئي للعقار.

انهيار حوائط وجدران ثلاثة شقق

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال قسم شرطة الطالبية، أن تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعي لإحدى الشقق السكنية بالعقار محل الواقعة، تسببت في انهيار حوائط وجدران ثلاثة شقق بالطابق الأرضي، بجانب ثلاثة عقارات متلاصقة مكونين من دور أرضي وطابقين.

وأخطرت المباحث النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، التي أمرت بنقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان أسباب الوفاة وتمهيدًا للتصريح بالدفن.

نقل المتوفين للمستشفى

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي المنطقة، الذين حاولوا إنقاذ جيرانهم بعد سماع صوت مدوي عقب انفجار أفزع الجميع وترتب عليه حدوث حريق وانهيار للعقار المجاور، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المتوفين والمصابين للمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة.