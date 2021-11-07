«القوى العاملة» تنظم ندوة توعية لنشر ثقافة الصحة المهنية بالإسكندرية

عقدت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركة الغرابلي للمقاولات والأعمال الهندسية المتكاملة، تحت عنوان: «التعريف بمخاطر بيئة العمل».

سعفان: من حق كل عامل خرج يطلب الرزق أن يعود سالما

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة للمشاركين في الندوة، قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي رسالة الإنسانية، فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما، ليس من أجل نفسه فقط، بل لبيته ومجتمعه ووطنه أيضا.

ولفت «سعفان» إلى أهمية السلامة والصحة المهنية، والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهني

من جانبه، قال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن رسالة وزارة القوى العاملة هي تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، لضمان الوصول إلى نتائج مرضية؛ لأن معرفة الأخطار والمخاطر التي يواجهها الإنسان في أثناء حياته اليومية أو بسببها وطرق التعامل الصحيحة معها يعد من حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يدعم قدراته ووعيه في مختلف الأنشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة العامة.

وشدد مدير المديرية، على ضرورة اتباع جميع العاملين بالمصانع والشركات إجراءات السلامة والصحة العامة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء مهمات الوقاية الشخصية «كمامات»، في الأماكن العامة والمزدحمة، فضلا عن نظافة اليدين باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن نحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقنا المثني أو منديل ورقي، ونتخلص منه، بعد ذلك فورًا نغسل يدينا.

وتضمنت الندوة التعريف بأهداف السلامة والصحة المهنية والمخاطر الموجودة في بيئة العمل، وأسلوب وكيفية العمل علي مرتفعات وطرق الحماية للعمال من مخاطر السقوط، وتوعية العاملين في الجهاز الوظيفي وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة بالمخاطر الكيميائية وطرق التخزين والتعامل معها، فضلا عن التوعية بالأمراض المهنية والحوادث.

وأدار الندوة كيميائي «أميرة متولي عبدالحميد، بمكتب السلامة والصحة المهنية، ومروة فرج علي، مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية».