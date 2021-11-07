بينلوبي كروز وأنطونيو بانديراس بطلا فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية» لعرضه في حفل افتتاح الدورة الـ43، المقرر انطلاقها في الفترة من 26 نوفمبر الحالي، وحتى 5 ديسمبر المقبل، حسب ما أعلنت إدارة المهرجان، في المؤتمر الصحفي المخصص لكشف تفاصيل الدورة 43، والتي حضرها مجموعة كبيرة من صناع السينما، إلى جانب المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، ومديري المسابقات.

تفاصيل فيلم «المسابقة الرسمية»

ويُعرض «المسابقة الرسمية» لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

وتدور أحداث الفيلم حول ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة ضمن المسابقة الدولية، التي تضم 13 فيلما من مختلف دول العالم، بينما يتنافس في مسابقة آفاق السينما 10 أفلام، و22 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

وقال المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، إنّ 98 فيلما تشارك في فعاليات المهرجان هذا العام، من 63 دولة حول العالم، موضحا: «27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال أفريقيا».

نيللي كريم عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية

ويترأس المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، لجنة تحكيم المسابقة الدولية، التي تضم في عضويتها كالا من الممثلة الأمريكية ماريسا برينسون، المؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، الممثلة الفرنسية نورا أررندر، الفنانة المصرية نيللي كريم، المخرج الهندي شايتانيا تاماهاني، والمخرج الإيطالي روبرتو مينيفريني.