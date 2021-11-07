تفاصيل تعرض مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال بعد استهدافه بالعراق

تعرّض مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، فجر اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال من قبل طائرة مسيرة استهدفت منزله في العاصمة العراقية بغداد، وكانت الطائرة المسيرة قد حامت في محيط مقر إقامة مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء بالعراق لأكثر من 3 دقائق، وما إن رصد طاقم الحماية الطائرة حتى بدأ في إطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكّن من ذلك.

محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي في العراق

وكانت الطائرة المسيّرة قد اخذت تقترب من منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رغم تكثيف قوات الحماية إطلاق وابل النيران باتجاهها بعد تلقيهم أوامر من مسؤولين في مكتب «الكاظمي»، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

إصابة أفراد طاقم حماية مصطفى الكاظمي

واستهدفت الطائرة المسيرة منزل «الكاظمي» الخاص، حيث كان المنزل في السابق مقراً لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي. من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي أنَّ «الكاظمي» لم يصب، لكن أفرادا في طاقم حمايته أصيبوا بجروح، مشيراً إلى تضرر مجموعة من العجلات المصفحة الخاصة بموكبه، وأضاف أنَّ طاقم الحماية لم يتمكن من إسقاط المسيرة رغم إطلاق النار الكثيف، لافتاً إلى أنَّ المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق الطائرة تم من داخل العاصمة بغداد.

تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية

وكان مصدر أمني عراقي، قد كشف لموقع «روسيا اليوم» بعد ساعات من محاولة الاغتيال عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية خلال الهجوم الذي شن على منزل رئيس الحكومة العراقية، وقال المصدر إنَّ 3 طائرات دخلت المنطقة الخضراء لمهاجمة منزل الكاظمي، إلا أنَّ اثنتين منها أسقطتا، مضيفًا أنّ الطائرة الثالثة استهدفت منزل الكاظمي بشكل مباشر.