3 جهات حكومية تراقب سلامة الغذاء المٌقدم بالفنادق

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، اليوم، إن هناك 3 جهات حكومية تراقب وتٌفتش على سلامة وجودة الغذاء المٌقدم لنزلاء الفنادق سواء الأجانب أو المصريين خلال الفترة الحالية، وهي وزارات السياحة والصحة والتنمية المحلية عن طريق المحافظات التي تتواجد بها الفنادق، لافتا إلى أن تلك الوزارات تتولى القيام بهذه المهمة لحين تولي الهيئة المصرية لسلامة الغذاء تلك المسئولية منفردة خلال الفترة المقبلة.

لجان تفتيشية مفاجئة

وأضاف لـ«الوطن»، ان تلك الوزارات سترسل لجان من العاملين في حملات تفتيشية مفاجئة إلى المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المدن المصرية؛ للتأكد من التزام الفنادق والمطاعم السياحية بالاشتراطات العامة لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن تلك التفتيشات تشمل العاملين بالمطابخ، وضرورة خلوهم من كافة الأمراض ووجود شهادة صحية تؤكد ذلك، فضلا عن نظافة المطابخ والأدوات المستخدمة في تجهيز الطعام، إضافة إلى جودة الخضروات والفواكة والمشروبات وكافة المواد الغذائية التي يتم استخدامها فى تجهيز الطعام للنزلاء.

إغلاق المنشآت المخالفة

وأشار إلى أن المنشآت التي يثبت مخالفتها للاشتراطات العامة لسلامة الغذاء، يتم تحرير محاضر لها مع توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق، لافتا إلى أن سلامة الغذاء المٌقدم للنزلاء من أهم الأساسيات التي يقوم عليها عمل أي منشآة فندقية، موضحا أن كافة جهات الدولة مهتمة بشكل كبير بتحسين الخدمة المقدمة لنزلاء الفنادق من الأجانب والمصريين على حد سواء، وهناك حرص شديد على ضرورة الالتزام بكافة ضوابط التشغيل الخاصة بعمل الفنادق.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن لجان وزارة السياحة، إضافة إلى لجان وزارتي الصحة والتنمية المحلية، تقوم أيضا من خلال حملاتهم التفتيشية المفاجئة على المنشآت الفندقية بمراقبة مدى التزام الفنادق بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.