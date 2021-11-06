المنشآت الفندقية: 870 فندقا يستقبلون السياح حاليا بمختلف المحافظات

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن عدد الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وتستقبل النزلاء حاليا تبلغ نحو 870 فندقا بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الغرف الفندقية الموجودة بتلك المنشآت كافية لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الفترة الحالية أو المستقبلية، موضحا أنه رغم زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا من مختلف دول العالم، إلا أن العرض لا زال أكبر من الطلب، لا سيما بعد قرار وزارة السياحة والآثار بالسماح للفنادق باستقبال النزلاء والمرتادين وفقا لكامل طاقتها الاستيعابية.

عاقل: نسب الإشغال جيدة بفنادق شرم الشيخ والغردقة

وأضاف «عاقل»، لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق الجمهورية حاليا متنوعة، ففي الوقت الذي تشهد فيه فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقاهرة، إقبالا جيدا من النزلاء المصريين والأجانب والعرب، نجد أن هناك تراجعا كبيرا في نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 فندق بجميع أنحاء الجمهورية مغلق حاليا ولا تستقبل نزلاء، وذلك بسبب وجود بعض المشاكل المالية الناجمة عن جائحة كورونا، وعدم وجود تمويل لديها لإجراء عمليات الصيانة وإعادة الهيكلة ومتطلبات الحصول على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل، فضلا عن وجود مشاكل إدارية بعدد من المنشآت الفندقية تحول دون عملها حاليا.

زيادة أعداد السياح خلال الكريسماس

وأعرب «عاقل»، عن أمنياته بأن يعود عدد غير قليل من الفنادق المغلقة حاليا إلى الخدمة قبل إجازات الكريسماس ورأس السنة والتي ستشهد وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، موضحا أن الغرف الفندقية المتاحة حاليا قادرة على استيعاب الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن عدد الفنادق التي تمتلكها مصر تبلغ نحو 1200 فندق.