بريطانيا تدرس تمديد الحجر الصحي للمسافرين غير الحاصلين على جرعة معززة

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد، أن بريطانيا تعتزم تمديد الحجر الصحي وإجراء اختبارات جديدة للمسافرين الذين لم يحصلوا على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

بريطانيا تعتزم تمديد الحجر الصحي للمسافرين

وذكرت صحيفة «بلومبرج» البريطانية، أن المسئولين في بريطانيا يدرسون قرار تمديد الحجر الصحي للمسافرين، بالإضافة إلى إصدار إجراءات وقرارات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، ولكن لم تعلن عنها بعد.

ومن جانبه، قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إنه تم تلقيح 10 ملايين شخص باللقاحات المعززة، فيما يعادل 60% من نسبة المؤهلين للحصول عليه ببريطانيا، داعيا المواطنين خاصة كبار السن إلى تلقي اللقاح خوفًا على سلامتهم.

وبحسب الصحيفة، تدرس السلطات البريطانية، آليات تنفيذ إجراءات تمديد السفر للمسافرين، كما أنه من المتوقع أن تمنح بريطانيا فترة سماح للأشخاص المتقدمين للسفر لأخذ جرعة معززة من لقاح كورونا، بدون حجر صحي بعد ست أشهر من تلقي جرعتهم الثانية.

تمديد الحجر الصحي فى الجزائر

كما مدد رئيس مجلس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، الشهر الماضي، إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية، يأتي ذلك من ضمن التدابير المندرجة في إطار تسيير الأزمة الصحية بشأن جائحة كورونا.

تمديد الحجر الصحي في نيوزيلندا

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، فى سبتمبر الماضي، عن تمديد الحجر الصحي في مدينة «أوكلاند» لمدة أسبوع إضافي، وذلك من أجل الحد من انتشار متغير دلتا.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن «أرديرن»، استبعدت رفع الحجر الصحي الصارم المفروض على مدينة «أوكلاند» منذ العام الماضي، و ذلك لما تشهده البلاد من حالة تأهب 4 وهو المستوى الأقصى للتأهب.