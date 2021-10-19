دول ودعت «الكمامات» وألغت الحجر الصحي بعد تراجع إصابات كورونا

بعد مرور ما يقرب من عامين على انتشار جائحة فيروس كورونا، بدأت بعض الدول في تخفيف القيود التي كانت فرضتها سابقا لمنع تفشي الوباء، بعد انخفاض عدد الإصابات بشكل نسبي وانتهاء الدول من تطعيم عدد كبير من مواطنيها بلقاحات كورونا المختلفة.

وقررت الكويت تشغيل مطارها الدولي بطاقته الكاملة، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا، كما قررت حكومة الجزائر، اليوم الثلاثاء، رفع قيود كورونا بداية من الغد، وإلغاء حظر التجوال والحجر الصحي في البلاد كافة.

4 شركات طيران اسكندنافية تودع الكمامات

كما ألغت 4 شركات طيران اسكندنافية، استخدام المسافرين الكمامات على متن رحلات الطيران بين الدنمارك والنرويج والسويد.

وبحسب الإذاعة النرويجية، قالت المتحدثة باسم شركة «ويديرو» سيلجي براندفول: «إن إرشادات مكافحة العدوى النرويجية لم تعد تتطلب من الركاب المحليين استخدام كمامات الوجه، لذلك لن يتم تطبيق هذا الشرط على متن رحلات ويديرو»، لافتة إلى أنه من المقرر رفع القواعد الصارمة لاستخدام الكمامات، في كل من خطوط طيران «ساس»، و«النرويجية»، و«ويديرو» و«فلاير».

زيادة عدد طوابير الانتظار بمطارات ألمانيا

من جهتها، أعلنت المطارات الألمانية، أنها تعمل بشكل طبيعي إلى حد كبير، كما شهدت مطار برلين طوابير طويلة الأسبوع الماضي؛ مما فقد بعض المسافرين رحلاتهم.

وأضاف متحدث باسم المطار برلين، إن المطار يعمل بكامل طاقته بالرغم من زيادة عدد طوابير الانتظار عند تسجيل الوصول.

أول صلاة داخل المسجد الحرام

يذكر أن المملكة العربية السعودية، قد شهدت فجر أمس الأول إقامة أول صلاة داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، بعد أن رفعت السلطات الصحية الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، إذ وبدأ العاملون في المسجد الحرام من يوم السبت الماضي، في إزالة إشارات التباعد في الحرم المكي، التي تم وضعها مع بداية انتشار الجائحة.