الطقس في مصر خلال أسبوع: شبورة كثيفة صباحا ومائل للبرودة ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم، عن توقعات الطقس في مصر خلال أسبوع بعد أن شهدت حالة الطقس استقرارًا شديدًا في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، تمثلت في طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة آخره.

الطقس في مصر خلال أسبوع

وبحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، فمن المتوقع أن يشهد الطقس في مصر خلال أسبوع اعتدال الحرارة في أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، على الأنحاء كافة.

وحذرت الهيئة في بيانها، من تكوّن الشبورة المائية التي ستكون كثيفة أحيانًا في الفترة من 5 إلى 7 صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق

وقالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، إنّ الشبورة المائية تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موجهة نصيحة لقائدي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام أثناء الشبورة المائية.

وأشارت «غانم» إلى أنَّ درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي، وذلك فور غياب أشعة الشمس، إذ يكون الطقس خلال ساعات الليل لطيفا في بدايته، لكن في الساعات المتأخرة والصباح الباكر يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد.

ونصحت المتنبئ الجوي المواطنين بارتداء سُترة خفيفة خلال توجههم لأعمالهم في الصباح الباكر أو عند عودتهم في الساعات المتأخرة من الليل، وذلك نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذا التوقيت.