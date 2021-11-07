خطوات يجب اتباعها عند امتلاء ذاكرة عداد الكهرباء

«ماذا أفعل في حال ظهور كود Err-0204 على شاشة العداد مسبوق الدفع؟»، سؤال يردده عدد كبير من مستخدمي هذه النوعية من العدادات التي يتم شحنها عن طريق «كارت»، خاصة بعد تنفيذ شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة خطة باستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى متطورة حديثة وذكية ليصل إجمالي العدادات التي تم تركيبها للمشتركين على مستوى جميع المحافظات والتي يتم شحنها بالكارت سواء كانت مسبوقة الدفع أو كودية أو ذكية إلى ما يقرب من 11 مليون عداد.

ذاكرة العداد ممتلئة ولا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه في ظهور كود Err-0204 على شاشة العداد فهي إشارة إلى أن ذاكرة العداد مسبوق الدفع أو الذكي ممتلئة وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

تصفير العداد بكارتي «إعادة التهيئة» و«خارج المصنع» لمسح الذاكرة

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أنه في هذه الحالة يتم عمل كارت «قراءة البيانات» ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة ثم يتم تصفير العداد بكارتي «إعادة التهيئة» و«خارج المصنع» لمسح ذاكرة العداد ثم يتم وضع كارت «قراءة البيانات» مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

التواصل مع المركز الرئيسي لتنشيط الأيقونة على حساب أحد المستخدمين

وأضاف المصدر أنه في حال ظهور كود «error 204» فيتم عمل رفع للعداد ثم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع ثم يتم تركيب العداد بعد الإصلاح (إعادة تهيئة) والموجودة ضمن وظائف مشتركين بالتواصل مع المركز الرئيسي لتنشيط الأيقونة على حساب أحد المستخدمين ومنها يتم الحفظ على كارت المشترك بعد مسحه ويوضع الكارت بالعداد، لافتا إلى أنه إذا كان للمشترك رصيد في العداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.