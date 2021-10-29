عرض المتهم بقتل زوج والدته على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل مسن، بسبب خلافات أسرية في دائرة قسم شرطة الزيتون على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهم تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا بمقتل مسن في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة رجل في العقد السادس من عمره، وبالفحص تبين العثور على جرح ذبحي في رقبة المجني عليه، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه قام بالاعتداء على زوجته وهي والدة المتهم.

وأضافت التحريات، بأن زوجة المجني عليه، اتصلت هاتفيا بنجلها تستغيث به من بطش زوجها، وعلى الفور انتقل المتهم، وقام بالتعدي على المجني عليه، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء زوجه المجني عليه، والدة المتهم، لسماع أقوالها حول الواقعة، وضبط واحضار المتهم.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بصحتها وأضاف بأن والدته متزوجة من المجني عليه، مؤكدا أن المجني عليه كان دائم التعدي بالضرب على والدته، وأوضح بأنه يوم الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من والدته، تستغيث من تعدي زوجها عليها بالضرب، وعلى الفور ذهب إليه وبالحديث معه لمعاتبته، فقام بالتعدي عليه بالسب والقذف، فقام بضربه، وعندما سقط على الأرض جثة هامدة، ترك الشقة هاربا خوفا من القبض عليه بواسطة سكان العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض المتهم على الطب الشرعي، لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.