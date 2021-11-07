يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، ودخولها المستشفى، لا سيما في ظل تداول عدد كبير من الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن حالتها.

نيفين الباقوري: حالة الفنانة سهير البابلي حرجة

وكشفت نيفين الباقوري، ابنة الفنانة سهير البابلى، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، قائلة: «حالة والدتي تُسمى طبيًا حالة حرجة، وهي بخير بفضل الله بس لازم تبقى تحت الملاحظة لفترة مُعينة»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

نيفين: والدتي لم تدخل في غيبوبة

ونفت نيفين الباقوري، ما يتردد على مدار الساعات الماضية، بشأن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تدخل في غيبوبة، واصفة ذلك بقولها «افتراء وتعدي على حقوق إنسان».

وأشارت إلى ما نُشر مؤخرًا بشأن استعداد الفنانة سهير البابلي، لإجراء عملية قلب مفتوح، خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلة: «ده كذب وتضليل على جمهورها اللي بيحب دايمًا يطمن عليها».

حقيقة عجز أسرة سهير البابلي عن سداد مصروفات المستشفى

وكان الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، قد أعرب عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بشأن عجز الأسرة عن التكفل بحالة سهير، وعدم سداد مصاريف المستشفى التي تُعالج بها.

وقال زوج ابنة سهير البابلي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مش عارف جايبين كلام زي كدا منين الحمد لله أسرتها قادرة أنها تتكفل بعلاجها لأن ربنا كان ساترها في الدنيا مع الحاجة سهير ومخلهاش تحتاج لحد أبدًا لأنها كانت بتعمل خير ودائما بتقف جنب الناس».