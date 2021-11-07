مصدر أمني ينفي تعرض فنانة لمحاولة اختطاف: خلاف مع سائق على الأجرة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة اختطاف من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب.

حقيقة اختطاف إحدى الفنانات

وأوضح المصدر، في بيان، اليوم الأحد، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين المذكورة وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة، بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة؛ لقيامها بالنزول من السيارة بمكان البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير، وطلب الثاني استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة، وبناءً على رغبتهما تنازل الطرفان عن بلاغهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.