الداخلية توضح حقيقة اختطاف فتاة خلال سيرها بالشارع: الحادث وقع في بنجلاديش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله من أحد الحسابات على صفحة «أولياء أمور مدارس مصر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن مقطع فيديو يزعم اختطاف فتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع، مصحوبًا بتعليق يحذر خلاله الناشر أولياء الأمور من سير أبنائهم في الشوارع بمفردهم.

وتبين أن ما تم تداوله من خلال الحساب المشار إليه غير صحيح، وأن مقطع الفيديو المتداول لواقعة حدثت بدولة بنجلاديش، وتم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو «مقيم بمحافظة بني سويف».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على نشر المحتوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.