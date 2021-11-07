طرح الفنان رامي جمال، أغنية جديدة، تحمل اسم لسه الكلام زعلان، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تُعد الأغنية السابعة من ألبومه «ولسه»، الذي يُطرح بشكلٍ متتابع على مدار العام، حيث يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة كلمات أغنية لسه الكلام زعلان لرامي جمال

تعرف على صُنّاع أغنية لسه الكلام زعلان لـ رامي جمال

أغنية لسه الكلام زعلان، من غناء وألحان رامي جمال، وهي من كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كلمات أغنية لسه الكلام زعلان لرامي جمال

وتقول كلمات أغنية لسه الكلام زعلان لرامي جمال

لسه الكلام زعلان من يوم ماسبتيني

مش قادر انطق غير كلمة وحشتيني

فينك ياريت شايفه .. بس انتي مش عارفه

لسه الكلام زعلان من يوم ماسبتيني

مش قادر انطق غير كلمة وحشتيني

فينك ياريت شايفه .. بس انتي مش عارفه

أنا موت 100 مرة مالعيشة وحداني

أنا بعد منك مين انا فين بقيت مني

بسأل عليكي ساعات واسأل ساعات عني

انا توهه ورا توهه يا حبيبتي في غيابك

ايه اللي من غيرك ممكن يطمني

طول مانتي عني بعيد .. طول مانتي وحشاني

ازاي يا روحي هعيش .. وانا روحي ناقصاني

ويُطرح ألبوم ولسه، للفنان رامي جمال، بشكلٍ متتابع على مدار العام الجاري، حيث إنه يضم 10 أغاني، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه، حيث سبق وتعاون مع نجوم ريكوردر، في 4 ألبومات، وهم: «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».

وطرح رامى جمال منذ أسابيع قليلة أغنية «خليكي»، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، من ألبومه «ولسه»، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية «قلة الإحساس»، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.