من صورة.. عمل فني جديد يجمع رامي جمال بـ«حماقي»

كشف المطرب رامي جمال عن التحضير لأعمال فنية جديدة مع صديقه المطرب محمد حماقى، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر رامي جمال صورة جديدة له برفقة حماقي، معلقا عليها بالقول: «الفترة الجاية المفاجآت كتير اخويا، وصاحب عمر ووش خير علي بعض، حاولوا تتوقعوا المفاجآت اللي عارف انا لحنت ايه لحماقي قبل كده يقول»، ليرد عليه حماقي في «التعليقات» بالقول:«يلا بقي».

لتحوز الصورة إعجاب الجمهور، ويتفاعل معها في التعليقات، ومنها: «أكيد هتعملوا عظمة معروفة، انتو مالكم شبه بعض ف الصورة دى ليه كده، اكيد ميدلي او دويتو مهرجان، هتعملو ديو مع بعض ولا طالعين في عمل سينمائي».

آخر أعمال «رامي جمال»

يشار إلى أن رامي جمال طرح الفترة الماضية أغنية سنجل من ألبومه الجديد «ولسه» بعنوان «كنا ممكن نتفق »، كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، إنتاج نجوم ريكوردز.

من كلمات الأغنية:

كنا ممكن نتفق

يمكن ساعتها حاجات كتير كانت ما بنا هتختلف

وحاجات هنمسك فيها قبل العمر منا ما يتسرق لو كنا نعرف كنا كترنا الصور كنا زودنا اللقا

كنا قللنا الفراق لو كنا نعرف الحياة

ولا القدر كنا بطلنا الزعل

والمشاكل والخناق لو كنا نعرف كنا كترنا الصور

كنا زودنا اللقا

آخر أعمال «حماقي»

وطرح الأسبوع الماضي أغنية جديدة تحمل اسم «طالعة موضة» من ألبومه الجديد «فايتني»، كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ أحمد إبراهيم، ديجيتال ماستر طارق مدكور، فواصل موسيقية أحمد إبراهيم، وجيتار شريف فهمي.