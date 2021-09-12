مشاهير عرب حصلوا على الإقامة الذهبية بالإمارات.. أحدثهم رامي جمال

تفتح دولة الإمارات ذراعيها لاستقبال المشاهير العربي في مختلف المجالات، وتتصدر طوال الوقت أخبار حصولهم على الإقامة الذهبية، والتي تستمر في منح أصحاب المواهب والمبدعين إقامة مطولة داخل البلاد، وفي سطور يستعرض «الوطن» أبرز هؤلاء المشاهير الذين حصلوا على هذه الإقامة.

أعلن الفنان رامي جمال حصوله علي الإقامة الذهبية من خلال نشره لـ «بوست»، عبر حسابه الخاص علي موقع «تويتر»، قائلا: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية، وفريق العمل القائم».

وتابع رامي: «أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعبًا».

محمد رمضان: الإقامة الذهبية أفضل هدية

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر الي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بعد حصوله علي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال نشره لصورة عبر حسابه الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، قائلا: «شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي».

لطيفة بعد حصولها على الإقامة الذهبية: «أسعد أيام حياتي»

أعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها لحصولها على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات الشقيقة، وذلك من خلال منشورها عبر حسابها الخاص علي موقع «تويتر» قائلة: «هذا اليوم أسعد أيام حياتي شكرا لدولة الامارات الحبيبة وشكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد علي منحي هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء».

أبدى الفنان راغب علامة عن سعادته، لحصوله علي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية، من خلال نشره لصورة تجمعه مع عائلته، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع «الانستجرام».

وحصلت الفنانة نجوي كرم على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، معلنة ذلك عبر حسابها الخاص علي موقع «الانستجرام»، قائلة: «تشرفت اليوم باستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات الشقيقة الله يعز قيادتها وشعبها».