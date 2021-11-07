القوى العاملة: تصدير العمالة إلى ليبيا من خلال آلية الربط الإلكتروني

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم في رمضان الماضي بين وزارتي القوى العاملة المصرية والعمل الليبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك نظاما لمسألة استقدام العمالة المصرية للأراضي الليبية، ويترتب على هذا الأمر أن يكون هناك منظومة تعمل بين وزارة العمل الليبية والقوى العاملة المصرية بشكل مباشر، لنؤكد فيها التعامل مع العمالة المصرية بشفافية كاملة وضمان انضباط العقود التي سيتم التوقيع عليها من أجل ضمان حقوق العمالة المصرية قبل توقيع أي عقود.

توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين البلدين

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أنه بالفعل تم تشكيل لجنة فنية من الجانب الليبي، زارت وزارة القوى العاملة المصرية مرتين، وخلال الأسبوع الماضي زارت اللجنة المصرية الأراضي الليبية، وتم بالفعل التوقيع على الاتفاقية الخاصة بآلية الربط الإلكتروني بين الوزارتين، سيتم من خلالها تصدير العمالة بداية بطلب استقدام تتقدم به الشركات الخاصة بالإلحاق العمالة المصرية بالخارج، والمرخصة لدى وزارة القوى العاملة للجانب الليبي.

تدريبات لمن يقع عليه الاختيار للعمل في ليبيا

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الطلبيات سترسل لوزارة القوى العاملة من وزارة العمل الليبية، وستحدد الوزارة في مصر الأسماء الواقع عليها الاختيار من خلال شركات العمالة المصرية المرخص لها، وسيتم اختبار العمالة «واللي هيكون عنده الخبرة الكاملة والوافية سيتم إلحاقه للعمل بالخارج، واللي مش هيكون عنده تدريب بس وقع عليه الاختيار سيتم تدريبه من خلال مراكز التدريب الخاصة بالوزارة ومراكز تدريب أخرى، بعد كدة الأسماء ترسل لوزارة العمل الليبية من أجل تجهيز العقود»، وبذلك ضمان السيطرة الكاملة من جانب الوزارتين في البلدين