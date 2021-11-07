إحالة طبيب لـ«الجنايات» لاتهامه بتزوير شهادات كورونا بالدقهلية

استغل طبيب بشري بمديرية الصحة في الدقهلية منصبه في منح شهادات تطعيم كورونا للراغبين في السفر دون إعطائهم اللقاح أو تسجيلها على موقع وزارة الصحة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

واتفق الطبيب مع شخص آخر مجهول على عمل شهادات أخذ لقاح كورونا، باصطناع اختام شعار الجمهورية «مزورة» لمديرية الصحة بالدقهلية ووزارة الخارجية، بأن اتفق مع المجهول على اصطناعه وإنشاء هذا المحرر على غرار المحررات ‏الرسمية الصحيحة التي تصدر من تلك الجهتين، وانتهت تحقيقات النيابة العامة بإحالة المتهم إلي محكمة جنايات المنصورة وتحديد موعد لمحاكمته.

إحالة الطبيب لمحكمة الجنايات

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، طبيبا بشريا بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية لمحكمة الجنايات وتحديد جلسة لمحاكمته لاتهامه بتزوير كروت تطعيم فيروس كورونا المستجد دون منح اللقاح أو تسجيلها للمسافرين مقابل الحصول على مبالغ مالية وقيام عدد من الأشخاص بالتحصل على تلك الكروت بخاتم شعار الجمهورية وخاتم مكتب توثيق الخارجية من أجل السفر خارج البلاد.

الطبيب وآخر مجهول زوروا خاتم شعار الجمهورية

وجرى إحالة الدكتور «محمد .ت .ع.»، أخلي سبيله، 47 عاما، طبيب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 4810 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2822 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنه في تاريخ سابق على 14/7/2021 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية - حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو كارت متابعة فيروس كورونا والمنسوب صدوره إلى مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية ومكتب تصديقات أحمد عرابي.

وساعد المتهم آخر مجهول بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به فاصطنعه المجهول ومهره بأختام أكلشيهات‏ مقلدة ودمغات وذيلهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهتين المار بيانهما، فتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة، وعلى النحو المبين بالتحقيقات وتقليد بواسطة آخر مجهول: «خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة الدقهلية مديرية الشؤون الصحية، مستشفى المنصورة الدولي» وكذلك خاتم «وزارة الخارجية الإدارة القنصلية مكتب تصديقات أحمد عرابي» بأن اصطنعهما على غرار مثليهما الصحيحين.

النيابة: المتهم قلد إمضاءات موظفين عموميين

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجرها المستشار مصطفى عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، قيام المتهم بتقليد إمضاءات الموظفين العموميين المختصين بالجهتين «مديرية الشؤون الصحية، مكتب تصديقات الخارجية»، بجعلها على غرار مثيلتها الصحيحة ووضع علامات ودمغات إحدى المصالح الحكومية، أكلشيهات، وطابع رسوم تصديق والخاصين بمكتب تصديقات الخدمات القنصلية والمواطنين باصطناعهم واستعملا الخاتمين والإمضاءات والعلامات والدمغات بأن مهرا وذيلا بها المحرر المزور محل الاتهام.

تحريات المباحث تؤكد الواقعة

كانت التحريات التي أجراها العقيد هيثم الدكروري، رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالدقهلية، توصلت إلى قيام المتهم باستقطاب راغبي السفر لإجراء تحليلي فيروس كورونا إعطائهم نتائج تفيد سلبيتهم للفيروس نظير مبالغ مالية دون أن يكون من أحد المختصين.

الطب الشرعي: الطابع المستخدم مزور

أوضح تقرير الطب الشرعي أن طابع رسوم تصديق فيروس كورونا المستجد موضوع الفحص – هو طابع غير صحيح وإنما طابع مقلد باستخدام طابعة كمبيوترية تعمل بتقنية نفث الحبر «INK JET».